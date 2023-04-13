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    أقاليم


    قرية يوخاري خوجامساقلي لمحافظة قوبادلي

    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 13 أبريل (أذرتاج)

    تقع قرية يوخاري خوجامساقلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال في السفح الجبلي.

    احتلت القريةُ من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن هذه القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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