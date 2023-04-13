لقاء موسع بين رئيس إلهام علييف ورئيسة وعضوي هيئة رئاسة البوسنة والهرسك في سراييفو

سراييفو، 13 أبريل، (اذرتاج) عقد اليوم في سراييفو لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيجانوفيتش وعضوي مجلس الرئاسة جيلكو كومسيتش ودينيس بيسيروفيتش.

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