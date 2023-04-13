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    العثور على الاسلحة والذخائر في خوجاوند المحررة

    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٢]
    العثور على الاسلحة والذخائر في خوجاوند المحررة

    خوجاوند، 13 أبريل، (أذرتاج)

    تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده ان موظفي شرطة خوجاوند المحررة عثروا خلال عمليات جارية في المواقع الحربية المتروكة بالأراضي المحتلة في المحافظة رشاشين و10 قنابل يدوية و5 قذائف.

     

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