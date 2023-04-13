  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    توقيع بيان حول الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان والبوسنة والهرسك

    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٦]

    سراييفو، 13 أبريل، (أذرتاج)

    تم التوقيع في سراييفو على "البيان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية أذربيجان والبوسنة والهرسك".

    أفادت وكالة أذرتاج أن الوثيقة وقعها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيانوفيتش.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٢]
    رئيس أذربيجان ورئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك يدليان بتصريحين صحفيين
    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٩]
    لقاء موسع بين رئيس إلهام علييف ورئيسة وعضوي هيئة رئاسة البوسنة والهرسك في سراييفو
    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٠٩]
    استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في سارايفو
    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٠٨]
    انعقاد لقاء الرئيس الاذربيجاني مع رئيسة وعضوي مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في سراييفو
    توقيع بيان حول الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان والبوسنة والهرسك توقيع بيان حول الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان والبوسنة والهرسك