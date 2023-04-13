توقيع بيان حول الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان والبوسنة والهرسك

سراييفو، 13 أبريل، (أذرتاج) تم التوقيع في سراييفو على "البيان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية أذربيجان والبوسنة والهرسك". أفادت وكالة أذرتاج أن الوثيقة وقعها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيانوفيتش.

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