رئيس أذربيجان ورئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك يدليان بتصريحين صحفيين
AzerTAg.az
١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٣٢]
سراييفو، 13 أبريل، (أذرتاج)
أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيانوفيتش بتصريحين صحفيين في سراييفو يوم 13 أبريل.
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