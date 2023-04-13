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    أخبار رسمية


    رئيس أذربيجان ورئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك يدليان بتصريحين صحفيين

    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٢]

    سراييفو، 13 أبريل، (أذرتاج)

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيانوفيتش بتصريحين صحفيين في سراييفو يوم 13 أبريل.

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    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٩]
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    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٠٨]
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