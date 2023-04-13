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    سياسة


    نائب وزير الدفاع الاذربيجاني يبحث مع الجانب الأمريكي مسائل تدريب طيارين عسكريين

    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
    نائب وزير الدفاع الاذربيجاني يبحث مع الجانب الأمريكي مسائل تدريب طيارين عسكريين

    باكو، 13 أبريل (أذرتاج)

    التقى نائب وزير الدفاع الاذربيجاني قائد سلاح الجو الجنرال رامز طاهروف مع نائب رئيس مكتب قوات الحرس الوطني الأمريكي مارك ساسافيل.

    أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطرفين ناقشا في اللقاء، الذي حضره أيضا السفير الاذربيجاني لدى الولايات المتحدة الامريكية خازار إبراهيم، الوضع الحالي للتعاون العسكري في اطار "برنامج الشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية" وتطوير الاعمال في هذا المجال وإعداد طيارين عسكريين وكذلك المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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