رئيس أذربيجان: علاقات الشراكة الاستراتيجية تضع مسؤولية كبيرة جدا على عاتق البلدين

باكو، 13 أبريل، (أذرتاج)

الشراكات الاستراتيجية هي علاقات خاصة. وتضع هذه الشراكة مسؤولية كبيرة جدا على كلا البلدين. نحن مستعدون لهذه المسؤولية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تصريح صحفي ادلى به في سراييفو يوم 13 أبريل عقب لقائه مع رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيانوفيتش.

وأكد رئيس الدولة: "أنا متأكد من أن البوسنة والهرسك وأذربيجان ستواصلان العمل معًا كشريكين استراتيجيين حقيقيين".