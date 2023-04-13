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    أذربيجان والسعودية تبحثان إمكانيات التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة

    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 13 أبريل، (أذرتاج)

    عقد الاجتماع الخامس لمجموعة العمل الأذربيجانية السعودية في مدينة الرياض.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) ان ممثلين من المؤسسات ذات الصلة من كلا البلدين شاركوا في الاجتماع، الذي عقد في إطار زيارة رجال الأعمال وممثلي مؤسسات دعم الأعمال في أذربيجان إلى المملكة العربية السعودية.

    وقدمت معلومات عن أنشطة مجموعة العمل في الفترة الماضية ونوقشت العلاقات القائمة وفرص التعاون في مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التجارة والاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة والتدابير المشتركة لتوسيع العلاقات في المجالات ذات الصلة، ذلك على هامش الاجتماع الذي ترأسه نائب وزير العلاقات الدولية بوزارة الاستثمار السعودية محمد الحسنة ورئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان أورخان محمدوف.

    يذكر أن مجموعة العمل الأذربيجانية السعودية تعمل في إطار اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة المملكة العربية السعودية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة والرياضة والشباب.

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