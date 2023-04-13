الرئيس: الموقف البوسني تجاه سلامة أراضي أذربيجان فترةَ الاحتلال (الأرميني) كان مهما جدا لنا

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في تصريح صحفي أدلى به مع رئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيانوفيتش في سراييفو يوم 13 أبريل "إننا اليوم توصلنا على أساس تبادل الآراء الموسع إلى موقف موحد من تنمية مستقبلية للعلاقات بين البوسنة والهرسك وأذربيجان وسيتواصل تطور هذه العلاقات.

وأكد الرئيس علييف على أن تاريخ العلاقات جيد، مفيدا أن المشاورات السياسية والعلاقات ارتقت بعلاقاتنا إلى مستوى عال خاصة وقد أيدنا بعضنا بعضا في جميع القضايا في إطار المنظمات الدولية ويلاحظ هذا التأييد اليوم أيضا ولا سيما كان من المهم بالنسبة لنا موقف البوسنة والهرسك من وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها عليها وحرمة حدودها خلال فترة الاحتلال (الاحتلال).