أذربيجان حريصة على الاستثمار في البوسنة والهرسك

باكو، 13 أبريل، (أذرتاج)

موضوع زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والبوسنة والهرسك على جدول الأعمال.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تصريح صحفي ادلى به في سراييفو يوم 13 أبريل مع رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيانوفيتش.

أضاف رئيس الدولة "اننا طلبنا عرض مشاريع استثمارية محددة علينا لنبحث في هذه المشاريع وندرسها ونقدم إجابتنا في وقت قصير. نحن حريصون على توظيف استثمارات في بلدك".