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    الرئيس: دعمت البوسنة والهرسك أذربيجان بحزم خلال حرب قره باغ الثانية

    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٩]
    الرئيس: دعمت البوسنة والهرسك أذربيجان بحزم خلال حرب قره باغ الثانية

    باكو، 13 أبريل، (أذرتاج)

    قبل عامين ونصف، عندما استعادت أذربيجان وحدة أراضيها خلال حرب قره باغ الثانية، دعمت البوسنة والهرسك بحزمٍ أذربيجانَ وحقنا العادل. هذا هو موقف الصداقة والأخوة ونحن ممتنون لكم.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تصريح صحفي ادلى به في سراييفو يوم 13 أبريل مع رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيانوفيتش.

    أضاف رئيس الدولة: "بدورها، أيدت أذربيجان بشكل لا لبس فيه مصالح البوسنة والهرسك في جميع القضايا، بما في ذلك وحدة أراضيها وسيادتها وحرمة حدودها".

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