الرئيس إلهام علييف: تبدأ اليوم صفحة جديدة من العلاقات بين أذربيجان والبوسنة والهرسك

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في تصريح صحفي أدلى به مع رئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيانوفيتش في سراييفو يوم 13 أبريل "ان اليوم يشهد انطلاق صفحة جديدة في علاقاتنا وتفتح المفاوضات المنظمة على هامش الزيارة الرسمية فرصا جديدة وكذلك يظهر البيان حول الشراكة الاستراتيجية، الموقع عليها اليوم، جوانب تنميتنا المستقبلية.

وأكد الرئيس علييف على ان مشاورات سياسية ودبلوماسية ستعقد بشكل منتظم، مفيدا أن الأعمال في المجال الاقتصادي سوف تنفذ بشكل مثمر اكثر. "قد اتخذ قرار حول تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة وكذلك تم التوصل على أساس المباحثات المنظمة اليوم إلى إنشاء فريق عمل في مشاريع محددة وستتخذ خطوات في هذا المجال خلال مدة قصيرة.