رئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك: تحولنا إلى شريكين استراتيجيين بالبيان الذي وقعنا عليه اليوم

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

قالت رئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيانوفيتش في تصريح صحفي أدلت به مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في سراييفو يوم 13 أبريل إننا تحوّلنا إلى شريكين استراتيجيين بالبيان الذي وقعنا عليه اليوم.

وأوضحت رئيسة هيئة راسة البوسنة والهرسك السيدة تسفيانوفيتش أن هذا البيان يتيح لنا ممارسة حوار أوثق وفي الوقت ذاته نتعاون اقتصاديا أكثر كفاءة وثمارا وبفضل هذا سنجد نحن دوائر الأعمال والمؤسسات العامة نفعا اقتصاديا من جهة وانطلاق تعاون في مجال الأمن من جهة أخرى.