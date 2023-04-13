بيان وزارة الخارجية حول تعذيب جنديي أذربيجان الأسيرين على يد أرمينيا

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانًا حول تعذيب جنديي أذربيجان الأسيرين على يد أرمينيا.

وقالت الخارجية فيه إن جنديي جيش أذربيجان وهما أقشين ببروف من مواليد 2004م وحسين أخوندوف من مواليد 2003م اللذين أصبحا في عداد المفقودين بسبب سوء الرؤية في ظروف الطقس غير الملائمة في منطقة محاذية لحدود أرمينيا بمحافظة شاهبوز لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة قبل بضعة أيام وقعا في أسر أرمينيا.

وتداولت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر فيها معاملة غير إنسانية وحالات تعذيب بحق أحدهما حسين أخوندوف.

وأحيطت المنظمات الدولية ذات الصلة علما بالوضع المذكور الذي يعد نموذجا تاليا للعنف والتعذيب على الأساس العرقي من قبل أرمينيا.

وحالات العنف والتعذيب التي مارستها أرمينيا ضد الأسيرين انتهاك صارخ من قبل أرمينيا لالتزاماتها التي تعهدت بها باتفاقيات جنيف لعام 1949م والاتفاقية الدولية في الغاء جميع أشكال التمييز العرقي وسائر التزاماتها الدولية المترتب عليها بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

ويجب على المنظمات الدولية ذات الصلة إن تدقق حالة العنف والتعذيب المذكورة وكذلك سائر وقائع العنف والتعذيب المرتكبة من قبل أرمينيا بحق الأسراء العسكريين والمدنيين الأذربيجانية خلال مدة زادت عن 30 سنة أخيرة والـ3890 أذربيجاني مفقود وتقيمها تقييما ضروريا.