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    سياسة


    المتحدث باسم خارجية أذربيجان: ادعاءات رئيس الوزراء الأرميني لا أساس لها على الإطلاق وهي مرفوضة

    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٢٢]
    المتحدث باسم خارجية أذربيجان: ادعاءات رئيس الوزراء الأرميني لا أساس لها على الإطلاق وهي مرفوضة

    باكو، 13 أبريل، أذرتاج

    علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجيزاده على ادعاءات زعم بها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في كلمة ألقاها في اجتماع الحكومة في 13 أبريل قائلا إن إلقاء باشينيان المسؤولية عن الاستفزاز الأخير الواقع في اتجاه لاتشين على عاتق أذربيجان واتهام أذربيجان بانتهاك التزاماتها التي تعهدت بها ضمن لقاءات براغ وسوتشي لا أساس لها على الإطلاق وهي مرفوضة كليا.

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