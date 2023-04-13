مأدبة غداء على شرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باسم هيئة رئاسة البوسنة والهرسك في سرايفو

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

أقيمت مأدبة غداء على شرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف باسم هيئة رئاسة البوسنة والهرسك في 13 أبريل في سرايفو.

وأهدي الرئيس إلهام علييف عقب المأدبة بزحلوقة.

وقيل إن أصل هذه الزحلوقة المصنوعة يدويا تماما استخدم من قبل الرياضي البوسني والهرسكي خلال ألعاب سرايفو الأولمبية الشتوية عام 1984 وهذه صنعت خصيصا للرئيس إلهام علييف هدية.