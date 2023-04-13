اختتام زيارة رسمية قام بها الرئيس إلهام علييف للبوسنة والهرسك

باكو، 13 أبريل، أذرتاج اختتمت زيارة رسمية في 13 ابريل قام بها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف للبوسنة والهرسك. وكان في وداع الرئيس إلهام علييف على ارض مطار مدينة سرايفو الدولية مسؤولون.

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