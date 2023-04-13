اختتام زيارة رسمية قام بها الرئيس إلهام علييف للبوسنة والهرسك
AzerTAg.az
١٣.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٥٢]
باكو، 13 أبريل، أذرتاج
اختتمت زيارة رسمية في 13 ابريل قام بها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف للبوسنة والهرسك.
وكان في وداع الرئيس إلهام علييف على ارض مطار مدينة سرايفو الدولية مسؤولون.
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