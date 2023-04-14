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    أذربيجان: 88 حالة إصابة بكورونا في 13 أبريل

    ١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٤١]
    أذربيجان: 88 حالة إصابة بكورونا في 13 أبريل

    باكو، 14 أبريل، (اذرتاج)

    سجلت 88 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و76 حالة تعافي دون تسجيل 3 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 13 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 830 ألف و619 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و927 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و202 مريض منهم ويستمر علاج 490 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1298 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و573 ألف و368 فحص طبي.

     

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