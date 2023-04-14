أذربيجان: تطعيم 252 جرعة من لقاح كورونا في 13 أبريل

باكو، 14 ابريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 252 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 13 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 75 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و117 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 50 شخصا الجرعة الثالثة و10 أشخاص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و958 الف و32 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و409 ألف و206 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و368 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و410 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 الف و48 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.