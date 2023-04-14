رئيسة المجلس الوطني تشارك في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

عقد اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لبلدان رابطة الدول المستقلة في مدينة سانت بطرسبورغ في الاتحاد الروسي في 13 أبريل.

وقال المجلس الوطني في بيان إن رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا شاركت في الاجتماع الذي نظر في عدد من الشؤون التنظيمية واتخذ قرارات بشأنها.