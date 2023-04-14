تحديد خصوم منتخب أذربيجان لكرة القدم الشاطئية في ألعاب أوروبا الثالثة في بولندا
AzerTAg.az
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥٧]
باكو، 14 أبريل، أذرتاج
اتضحت أسماء خصوم منتخب أذربيجان لكرة القدم الشاطئية في ألعاب أوروبا الثالثة المقرر تنظيمها في مدينة كراكوف البولندية.
ويتنافس منتخب أذربيجان مع منتخبات إسبانيا وإيطاليا وبولندا ومولدوفا والبرتغال وسويسرا وأوكرانيا في البطولة التي تنظم فترة 27 يونيو و2 يوليو.
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