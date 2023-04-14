لاعب الشطرنج رسولوف يفوز المركز الثاني في بطولة أقزاموف في أوزبكستان
AzerTAg.az
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٣٠]
باكو، 14 أبريل، أذرتاج
اختتمت بطولة أقزاموف التذكارية للشطرنج المنظمة في عاصمة أوزبكستان طشقند بمشاركة 63 مشاركا من 11 بلدا.
وفاز اللاعب الأذربيجاني وقار رسولوف المركز الثاني برصيد 5ر7 نقاط فيما استقر اللاعب الأذربيجاني الآخر مصير الدين اسكندروف بالمركز الثامن برصيد 5ر6 نقاط.
وفائز البطولة وولودار مورزين الذي شارك فيها براية الاتحاد الدولي للشطرنج برصيد 8 نقاط.
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