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    أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية تبحثان آفاق تطوير التعليم العسكري

    ١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٠]

    باكو، 14 أبريل (أذرتاج)

    قام قائد سلاح الجو الاذربيجاني نائب وزير الدفاع الجنرال رامز طاهروف بزيارة جامعة الدفاع الوطني الأمريكي في إطار زيارته الولايات المتحدة الامريكية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجنرال طاهروف تعرف على الجامعة والتقى مع الجنرال مايك بلين الرئيس الـ17 لجامعة الدفاع الوطني الأمريكي.

    اجرى الطرفان تبادل الآراء حول دراسة خبرة نظام التعليم العسكري الأمريكي وجامعة الدفاع الوطني الأمريكي في هذا المجال. قدم الجنرال طاهروف معلومات مفصلة عن جامعة الدفاع الوطني الجديدة في أذربيجان.

    نوقشت في اللقاء آفاق تطوير التعاون في مجال التعليم العسكري بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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