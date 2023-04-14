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    سمرقند تصدر سلع وخدمات بقيمة 4.2 مليون دولار إلى أذربيجان

    ١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٥‎]
    سمرقند تصدر سلع وخدمات بقيمة 4.2 مليون دولار إلى أذربيجان

    باكو، 14 أبريل، (أذرتاج)

    استقرت أذربيجان في المرتبة العشرة الأولى من حيث الجهات الأكثر تصديرا للسلع والخدمات من ولاية سمرقند الأوزبكية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه في الفترة ما بين يناير- مارس من عام 2023، تم ادراج أذربيجان (بقيمة تصدير تبلغ 4.2 مليون دولار) في قائمة 10 دول شريكة لها حصة عالية في تصدير السلع والخدمات من ولاية سمرقند الأوزبكية. وتتصدر روسيا القائمة (بصادرات بلغت 47.8 مليون دولار).

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