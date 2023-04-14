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    سياسة


    الرئيس: حماية الانسجام بين اتباع الأديان في أذربيجان هي أحد التوجهات الرئيسية لسياسة الدولة

    ١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
    الرئيس: حماية الانسجام بين اتباع الأديان في أذربيجان هي أحد التوجهات الرئيسية لسياسة الدولة

    باكو، 14 أبريل، (أذرتاج)

    يعيش ممثلو مختلف المجموعات العرقية والديانات في سلام وطمأنينة واحترام وثقة متبادلين في أذربيجان - هي وطن كل من الاشخاص الذين نشأوا وترعرعوا هنا منذ مئات السنين.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذا كتبه الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في برقية تهنئة للطوائف المسيحية الأرثوذكسية في أذربيجان بمناسبة عيد الفصح.

    أكد الرئيس أن حماية الصداقة بين الأعراق والوئام بين الأديان في أذربيجان وتعزيز الثقافة الرفيعة للتعايش والقيم الاجتماعية والأخلاقية الديمقراطية وتعزيز الحوار بين الحضارات على نطاق عالمي هو أحد الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة القائمة على التقاليد الوطنية التاريخية.

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