للمرة الثانية.. تأجيل إطلاق القمر الصناعي التركي بسبب الطقس

باكو، 14 أبريل (أذرتاج)

تأجل موعد إطلاق القمر الصناعي التركي للمراقبة عالي الدقة (İMECE) المُنتج بإمكانات محلية ووطنية، قبل لحظة إطلاقه بـ 27 ثانية، من صباح الجمعة.

وأعلنت شركة سبيس إكس من جديد على حسابها في تويتر،، تأجيل موعد الإطلاق عبر صاروخ فالكوم 9.

وتم تأجيل موعد الإطلاق ليوم غد السبت في الساعة 09:47 بتوقيت تركيا.

وكان من المقرر إطلاق القمر الصناعي التركي يوم الثلاثاء الماضي إلا أنّ شركة سبيس إكس أجلت موعد الإطلاق بسبب الظروف الجوية.

ويبلغ وزن القمر الصناعي الذي سيتم إطلاقه من قاعدة فاندينبيرغ الأمريكية، نحو 700 كيلو غراما.