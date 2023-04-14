ملحقون عسكريون يزورون أكاديمية وزارة الطوارئ

باكو، 14 أبريل (أذرتاج)

حضر الملحقون العسكريون من عدد من السفارات المعتمدة لدى أذربيجان أكاديمية وزارة الطوارئ.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان اللقاء الذي جمع رئيس الأكاديمية اللواء بابا سلاييف وكبير الخبراء العسكريين في وزارة الطوارئ العقيد فرهاد صمادوف مع الملحقين العسكريين لسفارات تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبلغاريا والصين وروسيا وكازاخستان وكوريا وباكستان وأوكرانيا وبولندا وبيلاروس ورومانيا والمملكة العربية السعودية.

عُرض على الزوار فيديو عن أنشطة الأكاديمية.

بعد ذلك، زار الملحقون العسكريون مركز حيدر علييف ومتحف الأكاديمية واطلعوا على غرف لتدريس العلوم والمختبرات ومكتبة وقاعدة التدريس والتدريب والمؤسسة الطبية وثكنة.

كما تعرف الضيوف على النادي الرياضي والصحي التابع للأكاديمية.