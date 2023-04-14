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    اقتصاد


    أذربيجان وتركيا تبحثان مشاريع مشتركة

    ١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٠]

    باكو، 14 أبريل، (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزير التجارة التركي محمد موش.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الوزير الاذربيجاني قال: "أكدنا بارتياح في لقائنا مع وزير التجارة التركي محمد موش أن العلاقات بين بلدينا تتطور بنجاح في جميع المجالات وناقشنا المشاريع المشتركة التي تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية".

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