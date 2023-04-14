أذربيجان وتركيا تبحثان مشاريع مشتركة
AzerTAg.az
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٠]
باكو، 14 أبريل، (أذرتاج)
التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزير التجارة التركي محمد موش.
أفادت وكالة أذرتاج أن الوزير الاذربيجاني قال: "أكدنا بارتياح في لقائنا مع وزير التجارة التركي محمد موش أن العلاقات بين بلدينا تتطور بنجاح في جميع المجالات وناقشنا المشاريع المشتركة التي تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٥]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٣٢]
١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٥٥]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٠]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٠]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٠]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٢٩]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٣٨]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٠٧]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٣٥]
١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٣]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥٩]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٤١]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١٧]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١٣]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٥]
١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٣١]
١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٥]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٥]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٥٢]
١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٤٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك