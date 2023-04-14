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    سياسة


    رئيسة البرلمان: يجب على المنظمات الدولية ان تدرس حادث تعذيب الجنديين الاذربيجانيين في أرمينيا

    ١٤.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٠]
    رئيسة البرلمان: يجب على المنظمات الدولية ان تدرس حادث تعذيب الجنديين الاذربيجانيين في أرمينيا

    باكو، 14 ابريل (أذرتاج)

    ناشدت رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبه غفاروفا المنظمات الدولية حادث تعذيب الجنديين الاذربيجانيين اللذين ضلا طريقهما بسبب الضباب ودخلا أرمينيا قبل عدة أيام، ودعتها إعطاء تقييما مناسبا له.

    قالت هذه الكلمات رئيسة المجلس الوطني في كلمة ألقتها في الاجتماع الـ55 للجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في 14 ابريل في موسكو.

    أوضحت غفاروفا ان أرمينيا أوقفت الجنديين الاذربيجانيين المفقودين في الحدود مع أرمينيا قبل عدة أيام. تداولت شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعذيبهما من قبل الأرمن ومعاملتهم غير الإنسانية ضدهما. نناشد المنظمات ذات الصلة دراسة هذه الحالات المذكورة وتقييمها بشكل لازم.

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