الخارجية: عدم اتخاذ المنظمين اي تدابير امنية في البطولة الأوربية في يرفان أمر مقلق

باكو، 15 أبريل (أذرتاج)

أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية حادث حرق علم دولة أذربيجان في حفل افتتاح البطولة الأوربية لألعاب القوى في ارمينيا.

كتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ايخان حاجيزاده في حسابه في تويتر ان " عدم اتخاذ المنظمين أي تدابير امنية ضد مثل حالات الكراهية أمر مقلق.

نطالب معاقبة المسؤولين عن هذا الحادث"، وفق ما افادت أذرتاج.

يجب الذكر انه وقع استفزاز ضد اذربيجان في حفل افتتاح البطولة الأوروبية لألعاب القوى أمس في أرمينيا.

تم حرق علم دولة أذربيجان في حفل افتتاح البطولة في يرفان. أثناء استعراض علم دولة أذربيجان، دخل أحد المتفرجين الأرمن ( يقال انه مصمم) خشبة المسرح وأخذ العلم الاذربيجاني من يد حاملته واحرقه وأخرجه من القاعة. اوقف الحارس هذا الشخص. ثم ادخل علم اذربيجاني جديد الى القاعة.