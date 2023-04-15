حرق علم أذربيجان في حفل افتتاح البطولة الأوربية في أرمينيا

باكو، 15 أبريل (أذرتاج )

وقع اليوم استفزاز ضد اذربيجان في حفل افتتاح البطولة الأوروبية لألعاب القوى في أرمينيا.

تم حرق علم دولة أذربيجان في حفل افتتاح البطولة في يرفان، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الأرمينية. أثناء استعراض علم دولة أذربيجان، دخل أحد المتفرجين الأرمن ( يقال انه مصمم) خشبة المسرح وأخذ العلم الاذربيجاني من يد حاملته واحرقه وأخرجه من القاعة. اوقف الحارس هذا الشخص. ثم ادخل علم اذربيجاني جديد الى القاعة.