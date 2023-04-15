  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 15 أبريل (أذرتاج)

    تقع قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال في السفح الجبلي.

    احتلت القريةُ من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن هذه القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال. واستغلت أرمينيا مناجم الذهب الموجودة في القرية وقامت بتهريبها.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٢]
    العثور على الاسلحة والذخائر في خوجاوند المحررة
    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية يوخاري خوجامساقلي لمحافظة قوبادلي
    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٣٤]
    يخطط استكمال اعمال انشاء 5678 بيت في محافظة فضولي حتى عام 2026
    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٢١]
    ممثل رسمي: انشاء 18 مبنى في اول حي سكني في مدينة فضولي يستكمل في سبتمبر
    قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)