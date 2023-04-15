قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 15 أبريل (أذرتاج)

تقع قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال في السفح الجبلي.

احتلت القريةُ من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن هذه القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال. واستغلت أرمينيا مناجم الذهب الموجودة في القرية وقامت بتهريبها.

تم تحرير القرية من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.