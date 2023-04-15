هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش التركية

باكو، 15 أبريل (أذرتاج) وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، فجر السبت، في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا. وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني، فإن الزلزال وقع في الساعة "02.01" بالتوقيت المحلي (3+ تغ)، وأن مركزه قضاء غوكصون، حسبما أفادت وكالة الأناضول. وأوضحت "آفاد" أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده