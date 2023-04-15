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    سياسة


    وزيرا خارجية أذربيجان وإيران يناقشان الوضع الحالي في العلاقات الثنائية

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٣٠]
    وزيرا خارجية أذربيجان وإيران يناقشان الوضع الحالي في العلاقات الثنائية

    باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية في 14 أبريل بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الوزيرين ناقشا، خلال المحادثة الهاتفية، الوضع الحالي في العلاقات الثنائية بين أذربيجان وإيران.

    واعلن الطرفان عن امكانية مواصلة المفاوضات والقيام بزيارات ثنائية إذا لزم الأمر.

    كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

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