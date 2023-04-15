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    اقتصاد


    انخفاض حجم الغاز الطبيعي المصدّر

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٠٢]
    انخفاض حجم الغاز الطبيعي المصدّر

    باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

    بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري 3 مليارات و53.6 مليون متر مكعب.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي بلغت مليارين و346.9 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير 5 مليارات و686.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت تكلفتها 3 مليارات و463.8 مليون دولار.

     

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