السودان.. اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم

باكو، 15 أبريل (أذرتاج)

اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، اشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع". وأفاد شهود عيان للأناضول، بسماع أصوات إطلاق نار منذ صباح السبت قرب "المدينة الرياضية" جنوبي الخرطوم، بين الجيش والدعم السريع. كما اندلعت اشتباكات في مدينة بحري شمالي الخرطوم قرب معسكر للدعم السريع بين القوتين، وفق شهود عيان. وانتشرت القوات والآليات العسكرية للجيش في عدة مناطق وشوارع رئيسية بالخرطوم.

قالت قناة الجزيرة ان الاشتباكات تحدث في ارض مطار الخرطوم مع استخدام مقاتلات فيها.