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    أذربيجان والسعودية تبحثان تعزيز دور مجلس الاعمال المشترك

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٩]
    أذربيجان والسعودية تبحثان تعزيز دور مجلس الاعمال المشترك

    باكو، 15 أبريل (أذرتاج)

    التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف مع نائب وزير الاستثمار السعودي محمد الحسنة والرئيس المشاركة في مجلس الاعمال السعودي الاذربيجاني المشترك احمد علي الدخيل.

    أفادت أذرتاج عن كوبيا ان الطرفين ناقشا في اللقاء سبل تطوير التعاون وتعزيز دور مجلس الاعمال المشترك لتمتين العلاقات بين دوائر الاعمال لكلا البلدين، ودور كيانات الاعمال الصغيرة والمتوسطة في ترويج الاستثمارات المتبادلة.

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