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    تصدير 72.8 ألف طن من فحم الكوك

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٣]
    تصدير 72.8 ألف طن من فحم الكوك

    باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

    تم تصدير 72.8 ألف طن من فحم الكوك خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 29 مليونا و934.3 ألف دولار أمريكي.

    يذكر انه تم تصدير حوالي 44 ألف طن من فحم الكوك البترولي من الدولة في نفس الشهرين من عام 2022 وبلغت قيمة الصادرات 8 ملايين و281.3 ألف دولار أمريكي.

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