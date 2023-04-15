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    تصدير 41.4 الف طن من البولي إيثيلين

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٥‎]
    تصدير 41.4 الف طن من البولي إيثيلين

    باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

    تم تصدير 41.4 ألف طن من البولي إيثيلين من أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان تكلفة الصادرات من البولي إيثيلين بلغت 42.8 مليون دولار.

    يذكر انه تم بناء مصنع البولي إيثيلين عالي الكثافة وذلك في إطار مشروع "سوكار بوليمير" في سومغايت. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 330 طنا في اليوم و120 ألف طن سنويا. 25 في المائة من منتجاتها مخصصة للسوق المحلية و75 في المائة للتصدير.

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