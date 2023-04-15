أذربيجان يصدر 100 ألف طن من الميثانول
AzerTAg.az
١٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٦]
باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)
صدر البلد 99.6 ألف طن من الميثانول بقيمة 21.4 مليون دولار خلال أشهر يناير – مارس من العام الماضي.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن البلد صدرت 115.8 ألف طن من الميثانول بقيمة 37 مليون دولار خلال الشهرين من عام 2022.
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