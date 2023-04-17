البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 17 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0079
أورو EUR 1 1.8679
دولار أسترالي AUD 1 1.141
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3464
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0941
كرون دنماركي DKK 1 0.2507
لاري جورجي GEL 1 0.6751
روبي هندي INR 1 0.0207
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2729
دينار الكويت KWD 1 5.5516
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3847
بيسو المكسيك MXN 1 0.0946
جنيه مصري EGP 1 0.055
لاي مولدوفا MDL 1 0.0945
كرون النرويج NOK 1 0.1638
زلوتي بولندا PLN 1 0.4022
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194
روبل روسي RUB 1 0.0207
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3028
دولار سنغافورة SGD 1 1.2763
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559
دولار تايوان TWD 1 0.0557
ليرة تركيا TRY 1 0.0877
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0537
كرون التشيك CZK 1 0.0801
يوان الصين CNY 1 0.2472
جنيه بريطاني GBP 1 2.1105
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4644
كرون السويد SEK 1 0.1646
فرنك سويسرا CHF 1 1.9012
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1294
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2683
بيسو تشيلي CLP 100 0.2133
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115
ريال إيران IRR 100 0.004
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