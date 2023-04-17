البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 17 أبريل، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 أبريل نيسان اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0079

أورو EUR 1 1.8679

دولار أسترالي AUD 1 1.141

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3464

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0941

كرون دنماركي DKK 1 0.2507

لاري جورجي GEL 1 0.6751

روبي هندي INR 1 0.0207

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2729

دينار الكويت KWD 1 5.5516

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3847

بيسو المكسيك MXN 1 0.0946

جنيه مصري EGP 1 0.055

لاي مولدوفا MDL 1 0.0945

كرون النرويج NOK 1 0.1638

زلوتي بولندا PLN 1 0.4022

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

روبل روسي RUB 1 0.0207

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3028

دولار سنغافورة SGD 1 1.2763

ريال السعودية SAR 1 0.4532

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559

دولار تايوان TWD 1 0.0557

ليرة تركيا TRY 1 0.0877

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0537

كرون التشيك CZK 1 0.0801

يوان الصين CNY 1 0.2472

جنيه بريطاني GBP 1 2.1105

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4644

كرون السويد SEK 1 0.1646

فرنك سويسرا CHF 1 1.9012

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1294

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2683

بيسو تشيلي CLP 100 0.2133

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115

ريال إيران IRR 100 0.004