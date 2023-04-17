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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٢٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 17 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0079

    أورو EUR 1 1.8679

    دولار أسترالي AUD 1 1.141

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3464

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0941

    كرون دنماركي DKK 1 0.2507

    لاري جورجي GEL 1 0.6751

    روبي هندي INR 1 0.0207

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2729

    دينار الكويت KWD 1 5.5516

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3847

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0946

    جنيه مصري EGP 1 0.055

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0945

    كرون النرويج NOK 1 0.1638

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4022

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

    روبل روسي RUB 1 0.0207

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3028

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2763

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559

    دولار تايوان TWD 1 0.0557

    ليرة تركيا TRY 1 0.0877

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0537

    كرون التشيك CZK 1 0.0801

    يوان الصين CNY 1 0.2472

    جنيه بريطاني GBP 1 2.1105

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4644

    كرون السويد SEK 1 0.1646

    فرنك سويسرا CHF 1 1.9012

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1294

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2683

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2133

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115

    ريال إيران IRR 100 0.004

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