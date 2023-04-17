  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع حجم المنتجات النفطية المصدرة

    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١١:١٧]
    ارتفاع حجم المنتجات النفطية المصدرة

     باكو، 17 أبريل، (اذرتاج)

    تم تصدير أكثر من 300 الف طن من النفط والمنتجات النفطية التي تم الحصول عليها من الصخور البيتومينية خلال أشهر يناير – مارس من عام 2023. قيمة المنتجات المصدرة أكثر من 179 مليون دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن البلد صدر 158.7 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 91 مليون دولار خلال عام 2022.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٧]
    نقل 5.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر "باكو – تبيليسي – أرضروم"
    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٦]
    نقل أكثر من 7.2 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان"
    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١١:١٠]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٣]
    تصدير 72.8 ألف طن من فحم الكوك