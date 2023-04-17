ارتفاع حجم المنتجات النفطية المصدرة

باكو، 17 أبريل، (اذرتاج)

تم تصدير أكثر من 300 الف طن من النفط والمنتجات النفطية التي تم الحصول عليها من الصخور البيتومينية خلال أشهر يناير – مارس من عام 2023. قيمة المنتجات المصدرة أكثر من 179 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن البلد صدر 158.7 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 91 مليون دولار خلال عام 2022.