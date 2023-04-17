أذربيجان أبرز مستورد لمكيفات الهواء من أوزبكستان

باكو، 17 أبريل، (اذرتاج)

تحتل أذربيجان المرتبة الأولى في استيراد مكيفات الهواء من أوزبكستان.

أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري، تم تصدير أكثر من 1.4 ألف مكيف هواء من أوزبكستان إلى أذربيجان. منذ بداية هذا العام، صدرت أوزبكستان هذه الأجهزة المنزلية إلى 8 دول بمبلغ 959 ألف دولار.