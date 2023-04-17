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    أذربيجان أبرز مستورد لمكيفات الهواء من أوزبكستان

    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٤٧]
    أذربيجان أبرز مستورد لمكيفات الهواء من أوزبكستان

    باكو، 17 أبريل، (اذرتاج)

    تحتل أذربيجان المرتبة الأولى في استيراد مكيفات الهواء من أوزبكستان.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري، تم تصدير أكثر من 1.4 ألف مكيف هواء من أوزبكستان إلى أذربيجان. منذ بداية هذا العام، صدرت أوزبكستان هذه الأجهزة المنزلية إلى 8 دول بمبلغ 959 ألف دولار.

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