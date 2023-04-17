تصدير 14.3 ألف طن من البروبلين

باكو، 17 أبريل، (اذرتاج) صدرت أذربيجان 14.3 ألف طن من البروبلين خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الجكومية ان قيمة البولي بروبلين المصدرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغت 18.3 مليون دولار.

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