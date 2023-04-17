وزارة الدفاع: أنباء عن إطلاق جيش أذربيجان النار على قوات أرمينيا كذب
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٤]
باكو، 17 أبريل، (اذرتاج)
قالت وزارة الدفاع في بيان إن معلومات نشرتها أرمينيا تدعي فيها بإطلاق وحدات جيش أذربيجان النار على قرية زود لمحافظة باساركجار لا تمت بصلة الى الحقيقة، لا بل هي كاذبة تماما.
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