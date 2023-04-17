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    سياسة


    وحدات "كوماندوز" في تدريبات تكتيكية خاصة

    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٠٣]
    وحدات

    باكو، 17 أبريل (أذرتاج)

    وفقًا لخطة التدريب القتالي لعام 2023، أجريت تدريبات تكتيكية خاصة مع العسكريين من وحدات كوماندوز الأذربيجانية.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات كوماندوز قامت خلال التدريبات باكتشاف أهداف تقع على مسافات مختلفة وتدميرها بنيران دقيقة باستخدام بنادق القنص.

    كما أنجزت الكوماندوز بنجاح المهام في التغلب على مسار العقبات في إطار تنفيذ الخطة.

    إن الغرض الرئيسي من إجراء التدريبات التكتيكية الخاصة هو تحسين المهارات التكتيكية للجنود، وكذلك زيادة القدرة القتالية لوحدات كوماندوز.

    وتتواصل الأنشطة الرامية إلى زيادة التدريب القتالي لقوات كوماندوز بطريقة مخططة.

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