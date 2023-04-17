نقل أكثر من 7.2 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان"

باكو، 17 ابريل، (اذرتاج)

تم تصدير 9 ملايين و500.8 ألف طن من البترول عبر خطوط أنابيب النفط الرئيسية الأذربيجانية خلال اشهر يناير – مارس.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان 76.3 في المائة من النقل تحقق عبر خط أنبوب النفط الرئيسي "باكو – تبيليسي – جيهان" حيث نقل عبر الخط المذكور خلال اشهر يناير - مارس من العام الجاري 7 مليارات و244.5 الف طن من النفط.

خلال هذه الفترة، تم إنتاج 85.9 بالمائة أو 6223.7 ألف طن من النفط المنقول عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي - جيهان" من أذربيجان وتم استيراد 14.1 بالمائة أو 1020.8 ألف طن من تركمانستان وكازاخستان.