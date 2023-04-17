  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    حملة التشجير التالية في محافظة ترتر

    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٠]

    باكو، 17 أبريل، أذرتاج

    نظمت حملة التشجير التالية في محافظة ترتر ضمن "عام حيدر علييف".

    وزرع مشاركون من موظفي السلطة التنفيذية للمحافظة ومتطوعون من منظمة ترتر لحزب أذربيجان الجديد وسكان مدينة ترتر 375 شجرة من نوع صنوبر إيلدار القيم.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
    بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني.. تنتعش مدينة لاتشين (صور)
    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية كند يئري لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور)
    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية ويجنالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)
    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٢]
    العثور على الاسلحة والذخائر في خوجاوند المحررة
    حملة التشجير التالية في محافظة ترتر حملة التشجير التالية في محافظة ترتر حملة التشجير التالية في محافظة ترتر حملة التشجير التالية في محافظة ترتر حملة التشجير التالية في محافظة ترتر حملة التشجير التالية في محافظة ترتر