باكو، 17 أبريل، أذرتاج نظمت حملة التشجير التالية في محافظة ترتر ضمن "عام حيدر علييف". وزرع مشاركون من موظفي السلطة التنفيذية للمحافظة ومتطوعون من منظمة ترتر لحزب أذربيجان الجديد وسكان مدينة ترتر 375 شجرة من نوع صنوبر إيلدار القيم.

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