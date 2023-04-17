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    سياسة


    وزير الخارجية يطلع المستشار العام لوزارة الخارجية الامريكية على الجنديين الاذربيجانيين الاسيرين

    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٥‎]
    وزير الخارجية يطلع المستشار العام لوزارة الخارجية الامريكية على الجنديين الاذربيجانيين الاسيرين

    باكو، 17 أبريل (أذرتاج)

    التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف مع المستشار العام لوزارة الخارجية الامريكية في محادثات القوقاز لوي بونو في 17 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء آفاق عملية المحادثات في معاهدة السلام بين أذربيجان وأرمينيا، في الوقت ذاته، الجوانب الأخرى لعملية التطبيع الاذربيجاني الأرميني.

    لفت وزير الخارجية بايراموف الى ان أرمينيا لا تنفذ التزاماتها في إطار البيان الثلاثي، ولا تسحب بقايا قواتها المسلحة من أراضي أذربيجان وتواصل احتلال 8 قرى اذربيجانية وتواصل استفزازاتها العسكرية والسياسية. الى جانب ذلك، لفت الوزير انتباه المبعوث الأمريكي الى ان أرمينيا اسرت جنديين اذربيجانيين حيث تعرض أحد الأسيرين للتعذيب، مشيرا الى ضرورة إطلاق سراحهما فورا.

    كما أجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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