نقل 5.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر "باكو – تبيليسي – أرضروم"
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٥٧]
باكو، 17 أبريل، (اذرتاج)
تم نقل 11 مليارا و520.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري، الأمر الذي ارتفع 7 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 47.8 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 5 مليارات و511.4 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط "باكو – تبيليسي – أرضروم" خط أنابيب جنوب القوقاز.
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