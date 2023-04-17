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    نقل 5.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر "باكو – تبيليسي – أرضروم"

    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٧]
    نقل 5.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر

    باكو، 17 أبريل، (اذرتاج)

    تم نقل 11 مليارا و520.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري، الأمر الذي ارتفع 7 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 47.8 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 5 مليارات و511.4 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط "باكو – تبيليسي – أرضروم" خط أنابيب جنوب القوقاز.

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