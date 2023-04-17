نقل 5.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر "باكو – تبيليسي – أرضروم"

باكو، 17 أبريل، (اذرتاج)

تم نقل 11 مليارا و520.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري، الأمر الذي ارتفع 7 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 47.8 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 5 مليارات و511.4 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط "باكو – تبيليسي – أرضروم" خط أنابيب جنوب القوقاز.